28 января 2024, 18:56

Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС

Unsplash
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Израиль оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников и представителей разведки.

ХАМАС соорудил большое количество ракет и противотанкового оружия из тысяч снарядов, которые не разорвались при атаке ЦАХАЛ на сектор Газа.

«ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз», - отметили авторы статьи.

По данным СМИ, боевики палестинского движения извлекают из уцелевших снарядов взрывчатку, чтобы использовать ее в своем оружии. При этом число не сработавших израильских боеприпасов в секторе Газа может исчисляться тысячами.

Уточняется, что власти Израиля знали о проблемах с вооружением. С плохо охраняемых баз ЦАХАЛ похитили сотни единиц стрелкового оружия, тысячи патронов и сотни гранат.

Международный суд ООН рассмотрел дело об обвинении израильской стороны в геноциде палестинцев и обязал Израиль принять меры, что предотвратить подобные действия. Инстанция также призвала к срочному освобождению заложников и признала право палестинцев в анклаве на самооборону.

Израиль Военные Оружие Конфликт Израиля и Палестины
28 января 2024, 19:54
Трое американских военных погибли при атаке дрона на базу в Иордании
Pxhere
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Три военнослужащих США погибли во время атаки беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Еще 25 человек пострадали, сообщил телеканал Al-Hadath.

Американский президент Джо Байден заявил, что ответственность за нападение на военнослужащих США в Иордании несут «лояльные Ирану» группировки.

«Байден пообещал принять ответные меры после того, как трое американских военнослужащих погибли в Иордании», - уточнили журналисты.

Центральное командование США подтвердило гибель и ранение солдат. Как уточнило издание, база расположена в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Ираком.

Ранее иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотников американские военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии, сообщал телеканал Al-Hadath. США решили поменять принцип своего присутствия в Ираке. Ранее в Соединенных Штатах подняли вопрос о выводе войск из Сирии.

США Беспилотники Сирия Военные Ирак Джо Байден
28 января 2024, 18:39
Путин пообещал рассказать Лукашенко о происходящем в зоне СВО
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Президент Владимир Путин пообещал белорусскому лидеру Александру Лукашенко, что подробно проинформирует его о том, что происходит в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президенты начали проводить встречу в Константиновском дворце в Стрельне. Главной темой переговоров станет развитие сотрудничества стран в экономической и военно-промышленной сфере.

«Сегодня в ходе нашей беседы подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне спецоперации», - указал российский лидер.

В беседе с Лукашенко Путин также отметил, что товарооборот между двумя государствами достиг 42,5 миллиарда долларов за первые 10 месяцев 2023 года и продолжил расти. Ситуация в этом сфере развивается «очень энергично», добавил президент РФ.

Ранее лидеры России и Белоруссии дали старт эксплуатации зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Они по видеоконференцсвязи поучаствовали в церемонии запуска нового объекта. Путин подчеркнул, что станция «Восток» поможет ученым решать задачи, связанные с изучением природы.

Санкт-Петербург Белоруссия Военные Александр Лукашенко Переговоры Владимир Путин
28 января 2024, 17:49
Иранские военные захватили судно с контрабандным топливом
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Иранские ВМС захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim. Судно остановили по решению суда.

Командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград заявил, что корабль шел под флагом одного из государств Океании.

«Находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и было захвачено после входа в оперативный район ВМС», - передало издание.

Ранее Военно-морские силы армии Ирана по решению суда задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива. Однако Госдепартамент призвал Иран как можно быстрее освободить судно. Действия государства назвали незаконными и обвинили в попытке «подорвать международную торговлю». В ООН решили воздержаться от обвинений, хотя напомнили, что ситуация в сфере перевозок и без того тяжелая.

США Суд Военные Топливо Иран Армия
28 января 2024, 16:53
Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС
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Три страны объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило агентство Reuters.

«Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», - написали журналисты.

Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный военными, обвинил объединение в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее 25 января. Делегация ЭКОВАС сообщила, что не смогла присутствовать на переговорах из-за технической неисправности самолета.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин предупредил о риске государственных переворотов в странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году. Угроза силовой смены власти присутствует в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Судане, Сомали и Эритрее. В список стран Азии попали Мьянма и Бангладеш.

Ранее три африканские страны сформировали новый военный альянс. Министр иностранных дел в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума сообщил, что ЭКОВАС запланировало военную интервенцию в государство.

Африка Военные Нигер

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