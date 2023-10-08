Израиль официально объявил войну Палестине

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«Кабинет политической безопасности вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье № 40 Основного закона правительства», - указано на сайте.

В канцелярии добавили, что война, навязанная Израилю после «убийственной террористической атаки» из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года.

Накануне палестинская группировка ХАМАС выпустил по разным городам страны тысячи ракет из сектора Газа. Десятки боевиков прорвались на израильскую территорию. По последним данным, убиты более 400 человек , смертельно и тяжело ранены 350. Напротив посольства Израиля в центре Москвы возник стихийный мемориал в память о погибших.

Около сотни израильтян, а также жителей других государств попали в плен к бойцам ХАМАС. Среди них могут быть россияне , пока эта информация официально не подтверждена.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС. Десятки военных из палестинской группировки находятся в израильском плену.