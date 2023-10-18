Израиль одобрил эвакуацию жителей населенных пунктов у границы Ливана

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Эвакуация не является обязательной и срочной, отметили в ведомстве. Решение правительства позволит израильской армии провести поэтапное расселение жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку от границы с Ливаном, указала пресс-служба.

По информации издания The Jerusalem Post , эвакуация будет происходить под контролем Минтуризма и МВД, жителей расселят в гостевые дома на безопасном расстоянии от границ. Государство компенсирует гостиницам расходы за размещение эвакуированных людей, добавили в газете.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило «день гнева» против Израиля из-за взрыва в больнице в Газе. Шиитская организация призвала жителей арабских стран выходить на митинги против израильской политики.