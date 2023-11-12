Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа
Израильские военные временно прекратили боевые действия рядом с лагерем палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом в социальной сети X сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри.
«Израиль приостановил боевые действия в районе Джебалии с 11:00 до 15:00», - написал он.
Эдри уточнил, что эта мера связана с необходимостью эвакуации мирного населения и доставки гуманитарной помощи.
«До 17:00 заработает гуманитарный коридор для жителей северных районов анклава по дороге Салах эд-Ди до больницы „Аш-Шифа“», - добавил пресс-секретарь Армии обороны Израиля.
В воскресенье палестинский Минздрав сообщил, что в больнице «Аш-Шифа» в результате ударов Израиля столкнулись с нехваткой кислорода, из-за чего скончались пять человек из отдела отделения интенсивной терапии.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что не исключают нанесения ударов по южным районам сектора Газа, если появится такая необходимость.