Израиль объявил о расследовании сбоя в работе системы ПРО «Железный купол»

Издание опубликовало видеозапись с осечкой «Железного купола». На кадрах ракета-перехватчик Tamir, выпущенная в центральной части страны в ответ на обстрел, не смогла сбить цель и рухнула на землю.

«Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается», - отметили в ЦАХАЛ.

Ранее стало известно о сбое в работе «Железного купола» - одна из ракет по ошибке приземлилась в жилом районе города Ришон-ле-Цион, расположенном в семи километрах от Тель-Авива. Очевидцы рассказали о мощном ракетном залпе по центральной части Израиля. В соцсетях распространилось видео, на котором свидетели событий зафиксировали пролет ракеты и звуки сирен.

Минобороны Израиля 2 декабря возобновило военную операцию в секторе Газа после нарушения временного перемирия со стороны ХАМАС. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ЦАХАЛ вернулся «к боевым действиям в полную силу».