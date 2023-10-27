Израиль объявил о расширении операции против Газы
Армия обороны Израиля начала расширять масштабы наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа генерал Агари. Его слова привел ТАСС.
«Армия расширяет масштабы наземной части операции и продолжит наносить удары с воздуха», - указал он.
За последние несколько часов израильские военные усилили авиаудары по сектору Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в интервью The Times of Israel.
«Военно-воздушные силы наносят очень значительные удары по подземным целям», - сказал он.
По словам Хагари, сухопутные войска также скоро «расширят» свою активность. ЦАХАЛ продолжит наносить удары по городу Газа и прилегающим к нему районам, поэтому палестинцев вновь призвали эвакуироваться на юг сектора.