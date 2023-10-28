Израиль объявил о начале новой фазы боевых действий в Газе

«ЦАХАЛ перешел к новой фазе войны, которая продлится вплоть до получения новых приказов. Мы нанесли противнику удары на всех уровнях, на земле и под землей», - сказал Галант.

Вечером 27 октября войска Израиля вошли в северный район сектора Газа. Официальный представитель Минобороны Даниэль Хагари заявлял, что армия сумела расширить зону боевых действий на земле, а ЦАХАЛ работал при поддержке артиллерийских, бронетанковых и пехотных подразделений.

Также он обратил внимание на то, что расширение операции прошло по плану Израиля с нанесением ударов с моря и воздуха.

В субботу Минобороны Израиля объявило, что пропустит грузовики с гуманитарной помощью для жителей Газы.