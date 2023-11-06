Израиль объявил о ликвидации командира одного из батальонов ХАМАС

«В результате ночного удара истребителя ВВС Израиля уничтожили Ваэля Асефы, командира батальона „Дейр-эль-Балах“», - уточнили в заявлении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в ликвидации Асефы помогли разведывательные данные Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

«Вместе с другими командирами бригады Асефа отвечал за отправку боевиков для варварской резни на территории Израиля 7 октября. После этого он планировал проведение новых террористических атак», - отметили в пресс-службе.

Израильская сторона добавила, что с 1992 по 1998 год Асефа отбывал тюремное заключение за атаку на израильские общины и в течение нескольких десятилетий участвовал в подстрекательстве к террористическим атакам против израильтян.

Утром в понедельник стало известно, что войска Израиля взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа.