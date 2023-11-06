06 ноября 2023, 17:34

Израиль объявил о ликвидации командира одного из батальонов ХАМАС

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Израильские войска в ходе операции в секторе Газа уничтожили командира одного из батальонов палестинского движения ХАМАС. Об этом армейская пресс-служба Израиля сообщила в Telegram-канале.

«В результате ночного удара истребителя ВВС Израиля уничтожили Ваэля Асефы, командира батальона „Дейр-эль-Балах“», - уточнили в заявлении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в ликвидации Асефы помогли разведывательные данные Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

«Вместе с другими командирами бригады Асефа отвечал за отправку боевиков для варварской резни на территории Израиля 7 октября. После этого он планировал проведение новых террористических атак», - отметили в пресс-службе.

Израильская сторона добавила, что с 1992 по 1998 год Асефа отбывал тюремное заключение за атаку на израильские общины и в течение нескольких десятилетий участвовал в подстрекательстве к террористическим атакам против израильтян.

Утром в понедельник стало известно, что войска Израиля взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 17:09
Смог скрыл Тадж-Махал от туристов и сорвал чемпионат мира по крикету
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Сильный смог накрыл северные штаты Индии и закрыл от взглядов туристов знаменитый дворец Тадж-Махал. Причиной образования токсичного тумана стали самодельные пожары на сельскохозяйственных полях, когда аграрии сжигали остатки урожая для подготовки земли к новым посадкам. Об этом сообщил сайт NDTV.

По данным издания, индекс качества воздуха в Агре, где расположен знаменитый дворец, достиг уровня в 171 единицу, что относится к категории умеренного загрязнения.

Намного хуже ситуация обстоит в столице Индии Нью-Дели, где станции мониторинга чистоты воздуха объявили, что предельный уровень загрязнения превышен в 80 раз. Власти города закрыли школы и объявили о прекращении соревнований чемпионата мира по крикету, сообщил телеканал CNN.

Повышенное содержание вредных веществ в воздухе индийской столицы происходит каждый ноябрь. Кроме несущегося с полей дыма, свой вклад вносят автомобили и производства. В воздух выбрасывается огромное количество сульфатов, нитратов и сажи, которые приводят к заболеваниям легких и сердца.

Власти неоднократно, чтобы избавить город от смога, применяли чрезвычайные меры, в том числе прекращение движения грузовиков и строительных работ. Люди носят маски, а грузовики разбрызгивают воду по дорогам, чтобы снизить уровень пыли в городе.

Нью-Дели постоянно входит в число самых загрязненных городов мира, что сказывается на здоровье 20 миллионов жителей. Согласно проведенным исследованиям, если ситуация не изменится в ближайшее время, то продолжительность жизни индийцев сократится на шесть лет.

Индия Экология
06 ноября 2023, 16:56
Число погибших в секторе Газа достигло 10 тысяч
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Число погибших в результате атак израильской армии по сектору Газа превысило 10 тысяч. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения.

«В результате воздушных налетов на сектор Газа общее число погибших достигло 10 022, среди них более четырех тысяч - дети», - заявили в ведомстве.

В пятницу, 3 ноября, Минздрав Палестины сообщал о 9,7 тысячи жертв.

В течение ближайших двух суток , по данным СМИ, израильские войска войдут на территорию Газы, после чего приступят к зачистке города от сподвижников движения ХАМАС.

Ранее войска Израиля окружили сектор Газа и разделили территорию анклава на север и юг, позволив мирным жителям выйти в южные районы по сухопутному региону.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял о невозможности начала мирных переговоров с Израилем из-за его жесткой позиции против ХАМАС.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 16:21
Украина объявила о производстве ударных дронов с дальностью до тысячи километров
РИА «Новости»
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Предприятия оборонно-промышленного сектора Украины приступили к производству беспилотников-камикадзе, способных преодолевать расстояние до одной тысячи километров. Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

Он подчеркнул, что первые испытания новых беспилотников начались еще при прошлом руководстве. Но сейчас уже начался серийный выпуск новых моделей.

«Производится. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно, рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное - что они летают и взрываются, а Силы обороны [Украины] их заказывают», - заявил Сметанин.

Глава «Укроборонпрома» подчеркнул, что общее производство беспилотников в стране вышло на новый уровень. На рынке появились как государственные, так и частные производители, которые выпускают разные модели. Но основной упор они сделали на сложных и дорогих беспилотниках с высокими характеристиками.

По словам Сметанина, сегодня самая большая необходимость в FPV-дронах, которыми управляют операторы. Для их производства Украина подписала соглашения с тремя крупными компаниями.

«У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим. Мы помогаем масштабировать разработки всем, кто к нам обращается», - пояснил собеседник журналистов.

Он добавил, что выпуск беспилотников сейчас занимает второе место по значимости и затратам «Укроборонпрома» после боеприпасов. Сметанин отметил, что в бюджете следующего года на модернизацию оборонно-промышленного комплекса Украины заложили сумму, в семь раз превышающую сегодняшние расходы.

В конце сентября газета The New York Times со ссылкой на данные украинских производственных площадок сообщила о сокращении выпуска беспилотников. Причиной стало ужесточение таможенных правил Китая, которые запретили вывоз из страны технологий и запчастей.

По данным журналистов, поставки не прекратились полностью. Китайские предприниматели для сохранения доли экспорта перешли на усложненные схемы, что увеличило в цене их товар. Украинские производители обратились к предприятиям из других стран, а также перешли на контрабандные поставки.

Беспилотники Украина
06 ноября 2023, 16:16
Мирные переговоры с Израилем исключили из-за его позиции
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Начать мирные переговоры Палестине и Израилю пока что мешает позиция, которую занимает последний. Об этом ТАСС заявил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Потому что Израиль не хочет. Они говорят, что хотят ликвидировать ХАМАС в секторе Газа», - отметил он.

Дипломат добавил, что в результате эскалации погибли уже более 10 тысяч человек, порядка 35 тысяч получили ранения, около 100 тысяч домов разрушено.

«Это большая катастрофа. И все равно Израиль продолжает эту войну, в том числе против мирного населения», - сказал посол.

Нофаль назвал самым худшим в сложившейся обстановке поддержку, которую Израиль получает в этом вопросе от США.

По данным СМИ, в течение двух суток израильская армия войдет в Газу. Сам сектор уже окружили, разбив его на две части и оставив открытым гуманитарный кордиор.

Конфликт Израиля и Палестины

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