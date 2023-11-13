Израиль объявил о гуманитарной приостановке боев на юге сектора Газа на четыре часа

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«Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00, в гуманитарных целях», - сообщил он.

По московском времени бои остановят с 11:00 до 15:00.

С 09:00 до 16:00 по местному времени продолжит действовать гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей палестинского анклава. До 16:00 выехать смогут и жители лагеря палестинских беженцев Эш-Шати. По словам Эдри, ЦАХАЛ установил полный контроль над этим лагерем.

Временное прекращение огня израильской армией анонсировалось несколько дней назад.

Ранее СМИ писали, что ХАМАС планировал устроить вторую волну нападений на Израиль ради разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке.