Израиль объявил о ежедневной «тактической паузе» в боевых действиях на юге Газы

Ранее родные россиян и других заложников ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа уже более восьми месяцев, обратились к руководству Израиля с требованием заключить сделку с палестинским движением. Родственники похищенных призвали освободить их в обмен на прекращение огня в секторе Газа. Родные заложников постоянно проводят митинги в Тель-Авиве.

Мера будет действовать с 8:00 до 19:00 в районе дороги от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин, «а затем на север». Отмечается, что ее ввели после дополнительных обсуждений с ООН и другими международными организациями.

«Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи. <…> ЦАХАЛ продолжит поддерживать гуманитарные усилия на местах», - говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничение будет в силе каждый день «до дальнейшего уведомления».