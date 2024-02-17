Израиль обвинили во взрыве крупнейшего газопровода в Иране

«Израиль на этой неделе произвел скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране», - заявили журналисты.

Один из собеседников издания отметил, что атака была предупреждением иранским властям. При этом пока неизвестно, наносили удары с помощью начиненного взрывчаткой дрона или другим способом.

В Иране также считают, что именно Израиль причастен к взрывам на газопроводе.

В ночь на 14 февраля в городе Боруджен прогремел взрыв , который сопровождался пожаром на газопроводе. На следующий день на химическом предприятии в Тегеране произошел еще один. Власти Ирана решили, что первый случай - диверсия, а второй - авария.

Израиль виновен во взрывах на крупнейшем газопроводе в Иране. Об этом написала газета The New York Times , ссылаясь на западных чиновников и военного эксперта, близкого к КСИР.