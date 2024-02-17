17 февраля 2024, 10:20

Израиль обвинили во взрыве крупнейшего газопровода в Иране

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Израиль виновен во взрывах на крупнейшем газопроводе в Иране. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на западных чиновников и военного эксперта, близкого к КСИР.

«Израиль на этой неделе произвел скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране», - заявили журналисты.

Один из собеседников издания отметил, что атака была предупреждением иранским властям. При этом пока неизвестно, наносили удары с помощью начиненного взрывчаткой дрона или другим способом.

В Иране также считают, что именно Израиль причастен к взрывам на газопроводе.

В ночь на 14 февраля в городе Боруджен прогремел взрыв , который сопровождался пожаром на газопроводе. На следующий день на химическом предприятии в Тегеране произошел еще один. Власти Ирана решили, что первый случай - диверсия, а второй - авария.

Израиль виновен во взрывах на крупнейшем газопроводе в Иране. Об этом написала газета The New York Times , ссылаясь на западных чиновников и военного эксперта, близкого к КСИР.

Израиль Взрывы Иран
17 февраля 2024, 11:07
Люксовый автомобиль нашли в непроходимых джунглях Мьянмы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Редкий спортивный автомобиль Lamborghini Aventador обнаружили в джунглях Мьянмы. Об этом сообщило британское издание The Sun.

«Ультраредкий ценный суперкар нашли заброшенным и поврежденным в тропическом лесу Мьянмы. Стоимость этой машины начинается от 300 тысяч фунтов стерлингов», - отметили авторы материала.

По сведениям источника, автомобиль находился глубоко в лесу, у него оказались выбиты стекла. Каким образом машина там оказалась, неизвестно.

Местные жители предположили, что ранее техника принадлежала богатой семье из Мьянмы, которая сколотила состояние на незаконной торговле наркотиками.

«По предварительным данным, синдикат разгромили в 2023 году, после чего конфисковали имущество. Что именно случилось с Lamborghini, на данный момент неизвестно», - добавили журналисты.

В России Lamborghini Aventador владеет известный блогер Настя Ивлеева. В 2021 году машину забрали на штрафстоянку из-за неправильной парковки.

Машины Азия
17 февраля 2024, 08:21
Посол Антонов осадил политиков США за огульные обвинения России в смерти Навального
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заявления официальных лиц США о смерти Алексея Навального являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба дипломатического представительства.

«Уход человека из жизни всего является трагедией. В этой ситуации важно разобраться в деталях. Однако политики в США не хотят ждать и уже обвинили российские власти во всем», - сказал он.

Дипломат отметил, что для США главное не разобраться в проблеме, а попытаться «хлестануть Россию».

«Они ищут повод для введения новых санкций и уничижительных выпадов. Их задачей стало спасение американского порядка, который разваливается. Но судьи кто? Налицо попытка вмешаться во внутренние дела России, это неприемлемо», - добавил Антонов.

О смерти Навального в ямальской колонии стало известно в пятницу, 16 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что это событие стало выгодным для США и Евросоюза.

США Алексей Навальный
17 февраля 2024, 07:52
Разведка США предупредила, что арабские страны негативно относятся к Вашингтону
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Страны ближневосточного региона негативно относятся к США из-за позиции администрации Джо Байдена по палестино-израильскому конфликту. Такой настрой вряд ли скоро изменится. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на переписку дипломатов и оценку разведки США.

Страны ближневосточного региона негативно относятся к США из-за позиции администрации Джо Байдена по палестино-израильскому конфликту. Такой настрой вряд ли скоро изменится. Об этом сообщил телеканал ABC , ссылаясь на переписку дипломатов и оценку разведки США.

По данным телеканала, в одном из документов дипмиссии США в Марокко указано, что критика позиции американских властей «остается непоколебимой». Несмотря на скорректированные заявления Вашингтона о конфликте, в частности, призывы к прекращению огня, ситуация кардинальным образом не изменилась.

Такое положение дел повлияло не только на дипломатические, но и экономические связи. При этом дипломаты пока не убедили Вашингтон, что негативное отношение стран региона к США останется надолго. На восстановление связей с рядом стран потребуется много времени и усилий, заявили они.

Ранее WSJ написала, что администрация США планирует поставить Израилю крупную партию боеприпасов.

США Израиль Вашингтон
17 февраля 2024, 07:41
США захотели поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти США намерены поставить Израилю боеприпасы различных типов и калибра общей стоимостью на несколько десятков миллионов долларов. При этом администрация президента Джо Байдена постоянно призывает стороны конфликта в Газе к перемирию. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет, в том числе о тысяче бомб MK-82, а также о комплектах высокоточного наведения KMU-572 и взрывателях для бомб KMU-572. Другие подробности журналисты WSJ не привели.

Израиль продолжает военные действия в Газе, несмотря на резкое осуждение его действий со стороны арабских стран. Армия обороны Израиля ведет бои в Хан-Юнисе. В общей сложности с начала конфликта ЦАХАЛ потерял более 500 военнослужащих. Потери палестинской стороны - почти 30 тысяч мирных жителей, большинство из которых женщины, старики и дети.

США Израиль

Новости по теме