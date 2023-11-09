Израиль обвинили в войне против всей Палестины

Он подчеркнул, что число жертв среди мирных жителей за месяц боевых действий уже превысило количество погибших в конфликте на Украине.

«Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четверых женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тысяч погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине», - заявил Штайе.

Политик подчеркнул, что трагедия палестинского народа началась не в этом году, а 75 лет назад, когда на Западном берегу реки Иордан появились первые лагеря беженцев. С тех пор ситуация становилась только хуже и сейчас достигла блокады и войны в секторе Газа Военные Израиля развернули войну не против ХАМАС, а против всего народа Палестины. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил премьер-министр страны Мухаммед Штайе на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.