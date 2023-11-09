09 ноября 2023, 13:52

Израиль обвинили в войне против всей Палестины

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Военные Израиля развернули войну не против ХАМАС, а против всего народа Палестины. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Мухаммед Штайе на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Он подчеркнул, что число жертв среди мирных жителей за месяц боевых действий уже превысило количество погибших в конфликте на Украине.

«Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четверых женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тысяч погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине», - заявил Штайе.

Политик подчеркнул, что трагедия палестинского народа началась не в этом году, а 75 лет назад, когда на Западном берегу реки Иордан появились первые лагеря беженцев. С тех пор ситуация становилась только хуже и сейчас достигла блокады и войны в секторе Газа Военные Израиля развернули войну не против ХАМАС, а против всего народа Палестины. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил премьер-министр страны Мухаммед Штайе на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 13:58
НАТО устал от Украины. Американцы объяснили блокировку помощи в Словакии
Unsplash
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Решение кабмина Словакии отказать Украине в военной помощи стало первым признаком усталости сторонников республики в НАТО. Об этом заявила газета The Washington Post.

Словакия планировала выделить 40,3 миллиона евро на 14-й пакет военной помощи , в который вошли бы миллионы патронов для стрелкового оружия и ракеты для систем ПВО. Журналисты выяснили, что отмена поставки не сильно скажется на боевых возможностях украинской армии.

«Но решение правительства, принятое на заседании, является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО, поскольку [спецоперация] приближается к двухлетней отметке», - заявил автор статьи.

До сих пор Словакия оставалась одним из крупнейших сторонников Украины. Но премьер-министр Роберт Фицо исполнил данное во время предвыборной кампании обещание и остановил военную помощь. Он заявлял, что Евросоюзу следует превратиться из поставщика оружия в миротворца.

В издании напомнили, что из-за транзита зерна украинские власти утратили расположение Польши, а позиция республиканцев поставила под угрозу снабжение от США. Положительным для Украины назвали только тот факт, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Но даже если окончательное решение примут, процедура интеграции займет более 10 лет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел в решении Словакии опасных для Украины тенденций. Он заявил, что страны продолжат его поддерживать.

НАТО Украина Словакия
09 ноября 2023, 13:16
Израиль доказал использование ХАМАС гражданской инфраструктуры
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Руководство и участники боевого крыла палестинского движения ХАМАС использовали машины скорой помощи для передвижения по сектору Газа, а помещения школ и больниц — для хранения боеприпасов и укрытий. Собранные доказательства Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службой контрразведки ШАБАК опубликовали издания The Times of Israel и Yedioth Ahronoth.

Военные обнародовали запись перехваченного телефонного звонка. По их словам, речь идет о беседе одного из участников ХАМАС, который признался, что может пользоваться автомобилями медиков для передвижения.

«Я могу уехать на любой машине скорой помощи, которую захочу», - заявил голос на записи.

Дополнительным подтверждением стала публикация допросов членов ХАМАС, взятых в плен после нападения на Израиль 7 ноября. Эти данные представили представители ШАБАК.

«У бригад „Аль-Кассам“ (боевое крыло палестинской группы - прим. ред.) есть свои собственные машины скорой помощи, некоторые из которых расположены на военной базе. Внешний вид машин похож на гражданские скорые, так что они не вызовут подозрений и не подвергнутся бомбардировке», - заявил пленный По словам еще одного арестованного, этот транспорт используют для эвакуации раненых командиров, а также для перевозки продовольствия, оружия и грузов, потому что это самый безопасный способ транспортировки.

Пленные подчеркнули, что политическое и военное руководство ХАМАС, включая организатора нападения 7 ноября Яхью Синвара, используют для укрытия больницы, в том числе медицинское учреждение Аш-Шифа.

В минувшую пятницу, 2 ноября, Минздрав Газы объявил, что жертвами удара по машине скорой помощи около больницы Аш-Шифа стали 15 человек. Еще 26 получили ранения. Армия обороны Израиля подчеркнула, что автомобиль использовали для перевозки бойцов ХАМАС, а в подвале больницы находится командный центр палестинской группировки.

Руководство и участники боевого крыла палестинского движения ХАМАС использовали машины скорой помощи для передвижения по сектору Газа, а помещения школ и больниц - для хранения боеприпасов и укрытий. Собранные доказательства Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и службой контрразведки ШАБАК опубликовали издания The Times of Israel и Yedioth Ahronoth.

Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 13:02
Путин назвал Россию и Казахстан наиболее близкими союзниками
РИА «Новости»
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Казахстан стал для России наиболее близким союзником. Об этом на встрече с главой республики Касым-Жомартом Токаевым заявил российский лидер Владимир Путин.

«Казахстан и Россия - это не просто союзники, а наиболее близкие союзники» - сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на трудности нынешней ситуации.

«Мы будем продолжать выполнять международные обязательства и укреплять свой суверенитет. Одно другому не мешает», - добавил Путин.

Токаев заявил, что в отношениях Казахстана и России не существует принципиальных проблем.

«Отношения стран не окажутся подвергнутыми политической конъюнктуре и останутся незыблемыми», - подчеркнул он.

В четверг Путин в рамках рабочей поездки прибыл в Астану. Вместе с коллегой Токаевым он принял участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества в Костанае.

Ранее Путин отметил, что Россия и Казахстан способны полностью обеспечить свои потребности в аграрном комплексе , а также помочь государствам-партнерам.

Казахстан Международные отношения Россия Владимир Путин
09 ноября 2023, 12:53
Панические настроения заметили в интервью Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью NBC обратился к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу из-за отчаяния. Такое мнение выразила журналист The American Thinker Оливия Мюррей.

Она напомнила, что несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC. Обозреватель заметила в поведении украинского лидера изменение.

«Это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно», - сказала она.

Мюррей предположила, что Зеленский пытался обратиться к Трампу из-за того, что чувствует приближение «неминуемой катастрофы». По мнению журналистки, его может ждать участь предыдущих спонсируемых США «союзников», которых власти Соединенных Штатов устранили.

Также автор заметила, что Зеленский стал скрыто угрожать западным союзникам из-за отсутствия дополнительной помощи. Журналистка назвала лидера Украины «неистовым наркоманом, жаждущим очередной дозы наркотиков».

Зеленский недавно признался, что боится голосов некоторых американских республиканцев. Однако при этом заверил, что его страна сможет сражаться и без помощи США.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина

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