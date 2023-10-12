Израиль обвинили в гибели полсотни медиков в секторе Газа

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«В результате израильской бомбардировки сектора Газа погибло более 50 медицинских работников. <…> Израиль препятствует въезду врачей в Газу с Западного берега реки Иордан и из Египта», - заявила она.

По разным данным более двух тысяч мирных жителей погибли с обеих сторон конфликта, в том числе 1,2 тысячи - в одном только секторе Газа. Авиация ЦАХАЛ ударила по командным пунктам элитных сил боевиков «Нухба» и ликвидировала высокопоставленного командира ХАМАС Мухаммада Абу Шамала.

Днем 12 октября сигнал воздушной тревоги сработал в центральных районах Израиля. Страну атаковали не только из сектора Газа, но и с территории Сирии и южного Ливана.