11 января 2024, 18:46

Израиль обвинил ЮАР в лицемерии и лжи из-за иска по Газе

Pxhere
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Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало судебные слушания по делу о геноциде в секторе Газа. Представитель израильского МИД Лиор Хайят обвинил Южную Африку в лицемерии и лжи. В социальной сети X он заявил, что ЮАР действует в качестве юридического крыла ХАМАС.

«Как трагично, что ЮАР решила выступать в роли адвоката дьявола и служить юридическим отделом террористической организации ХАМАС», - написал Хайят.

По его словам, южноафриканская сторона исказила реальность. Представитель дипведомства заявил, что именно палестинские террористы пытались осуществить геноцид: убивали, казнили, насиловали и похищали израильтян.

Хайят добавил, что представители ХАМАС и южноафриканские юристы игнорируют тот факт, что организация использует гражданское население Газы в качестве живого щита и действует изнутри больниц, школ, убежищ ООН, мечетей и церквей с намерением подвергая опасности жизни людей.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также присоединился «к израильскому хору» неодобрения сегодняшнего судебного заседания в Гааге, написало издание The Guardian.

«Мир присоединяется к театру абсурда и распространяет кровавые наветы против государства Израиль. Мы защищаем наших граждан», - сказал он.

По его мнению, против Израиля по всему миру распространяют «ложь и мерзость».

В Международном суде ООН в Гааге 11 января начались слушания дела о геноциде Израиля. Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола во время своего выступления заявил, что никакое вооруженное нападение на территорию государства не может служить оправданием или защитой нарушений конвенции геноцида. Ирландский адвокат Блинне Ни Гралай назвала палестинский анклав местом смерти и отчаяния.

Израиль назвал открытое дело «безосновательным» и «кровавым наветом». Против него страна выступит 12 января.

Ранее около 40 человек погибли и пострадали при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Газе. Израильская армия вводит людей в заблуждение: объявляет районы безопасными, а потом обстреливает их.

Израиль Африка Суд Адвокаты ООН
11 января 2024, 19:20
Многотысячная акция протеста оппозиции началась в Варшаве
Unsplash
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Представители польской оппозиции организовали массовую протестную акцию в Варшаве, сообщило РИА «Новости». Поводом стало задержание экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя.

Организаторы акции из оппозиционной партии «Право и справедливость» заявили, что к протесту планируют присоединиться 50 тысяч человек. Демонстранты собрались у здания сейма, после чего они пройдут с маршем по столице.

На улицы Варшавы для поддержания безопасности вышли три тысячи правоохранителей. Стычек пока не зафиксировали, однако риски столкновений остаются высокими из-за проходящей параллельно акции сторонников правительства. На нескольких улицах в центре перекрыли движение машин.

Демонстранты выступают против задержания Каминьского, которого арестовали в президентском дворце. Сторонники оппозиции считают дело политически мотивированным и связывают его со сменой премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал помиловать экс-министра , который объявил голодовку в СИЗО.

Другим поводом для недовольства стали решения правительства, которые привели к закрытию государственных СМИ.

Протесты Польша
11 января 2024, 19:18
Телефон, который мог принадлежать пропавшей россиянке, нашли в горах Турции
Pxhere
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Турецкие спасатели обнаружили в горах телефон, который мог принадлежать пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной. Женщину продолжают искать несколько десятков человек, сообщило агентство IHA.

«Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон. Поиски усилены в данном районе», - передало агентство.

Жительница Кирова пропала 4 января после того, как вышла на прогулку из своего номера в гостинице. Предположительно, 40-летняя путешественница пошла в горы. Как писало РИА «Новости» , она выбрала «весьма опасный» маршрут.

Россиянка должна была вернуться на родину 8 января. Но после того, как она перестала выходить на связь и не прилетела в Москву, родственники и друзья забили тревогу. Работники гостиницы осмотрели номер пропавшей, там остались ее личные вещи, паспорт и много лекарств.

Подруга пропавшей Евгения рассказала, что до 4 января туристка регулярно общалась с ней и родственниками, а потом связь оборвалась. Девушка попросила туристов и всех неравнодушных помочь: сообщить, если они видели Надежду.

Турецкая полиция продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения в окрестностях гостиницы, спасатели и береговая охрана обследуют побережье, а в горах работают поисковики.

Спасатели Турция Паспорта Туризм Лекарства Женщины Полиция
11 января 2024, 18:24
Кремль заявил о попытках США надавить на Запад для изъятия активов России
Pxhere
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Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается надавить на европейцев. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Основные ценные бумаги РФ находятся в Европе. Но если Запад пойдет в фарватере американцев, то неминуемо столкнется со штрафами, потерями и другими юридическими последствиями, отметил официальный представитель Кремля.

«Как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия», - подчеркнул Песков.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена решила предоставить исполнительной власти полномочия для конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине.

Песков предостерег США от таких действий. По словам пресс-секретаря российского лидера, решение американцев приведет к подрыву международного финансового авторитета Соединенных Штатов и доверия инвесторов.

США Кремль Дмитрий Песков Россия Запад
11 января 2024, 18:20
Турецкая валюта упала до исторического минимума
Unsplash
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Курс турецкой валюты по отношению к американской достиг исторического минимума. Доллар впервые превысил отметку в 30 лир, сообщил РБК со ссылкой на данные торгов.

В 10:22 по Москве курс доллара поднялся на 0,18%, составив 30,0048 лиры.

В прошлом году лира упала по отношению к доллару примерно на 60%, несмотря на то что турецкий Центробанк семь раз подряд повышал ставку. В июне ее подняли с 8,5% до 15% годовых, а к концу 2023-го ставка повысилась до максимума за последние 20 лет - 42,5%.

Турция ужесточает денежно-кредитную политику, пытаясь бороться с высокой инфляцией. В декабре 2023 года показатель достиг 64,8%.

Ранее кандидат экономических наук Ильяс Зарипов назвал лиру одной из самых ненадежных валют. К таковым он отнес и казахстанскую валюту - тенге. Специалист посоветовал вкладываться в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.

Турция Курс валют

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