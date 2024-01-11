Израиль обвинил ЮАР в лицемерии и лжи из-за иска по Газе

«Как трагично, что ЮАР решила выступать в роли адвоката дьявола и служить юридическим отделом террористической организации ХАМАС», - написал Хайят.

По его словам, южноафриканская сторона исказила реальность. Представитель дипведомства заявил, что именно палестинские террористы пытались осуществить геноцид: убивали, казнили, насиловали и похищали израильтян.

Хайят добавил, что представители ХАМАС и южноафриканские юристы игнорируют тот факт, что организация использует гражданское население Газы в качестве живого щита и действует изнутри больниц, школ, убежищ ООН, мечетей и церквей с намерением подвергая опасности жизни людей.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также присоединился «к израильскому хору» неодобрения сегодняшнего судебного заседания в Гааге, написало издание The Guardian.

«Мир присоединяется к театру абсурда и распространяет кровавые наветы против государства Израиль. Мы защищаем наших граждан», - сказал он.

По его мнению, против Израиля по всему миру распространяют «ложь и мерзость».

В Международном суде ООН в Гааге 11 января начались слушания дела о геноциде Израиля. Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола во время своего выступления заявил, что никакое вооруженное нападение на территорию государства не может служить оправданием или защитой нарушений конвенции геноцида. Ирландский адвокат Блинне Ни Гралай назвала палестинский анклав местом смерти и отчаяния.

Израиль назвал открытое дело «безосновательным» и «кровавым наветом». Против него страна выступит 12 января.

Ранее около 40 человек погибли и пострадали при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Газе. Израильская армия вводит людей в заблуждение: объявляет районы безопасными, а потом обстреливает их.