Израиль обвинил МИД России в неуважении темы холокоста

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«Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к холокосту и причиняет ущерб жертвам и выжившим», - заявил он.

Лиор Хайят от имени Израиля поблагодарил Германию за ее безоговорочную поддержку. Претензии африканской страны он назвал необоснованными.

ЮАР в конце декабря подала иск в Международный суд ООН и обвинила Израиль в геноциде арабского населения сектора Газа. В ответ африканскую страну уличили в поддержке палестинского движения ХАМАС. Правительство Германии пообещало противодействовать разбирательству. Мария Захарова обвинила ФРГ в национальной дискриминации.