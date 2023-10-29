Израиль обвинил Иран в финансировании ХАМАС

«Я думаю, 90% военного бюджета ХАМАС идет из Ирана. Он финансирует, он организует, он возглавляет деятельность движения», - сказал политик.

Нетаньяху отметил, что у него нет сведений, что власти Ирана могли иметь прямое отношение к планированию атаки ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.

Иранские власти решили придерживаться резкой риторики в отношении израильской стороны. При этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством , сообщило агентство Reuters.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Иран воспользуется конфликтом Израиля и группировки ХАМАС для распространения эскалации на весь регион. Пока же иранские власти ограничились только угрозами в адрес израильской стороны за регулярные бомбежки сектора Газа.