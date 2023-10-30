Авторы материала заявили, что таким образом Израиль попытался заставить искавших убежище людей двинуться на юг. Сейчас в больнице укрываются около 12 тысяч человек. Там также находятся 400 пациентов и сотни раненых.

Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по окрестностям больницы «Аль-Кудс» с утра 29 октября. Власти страны заранее уведомили руководство медучреждения об атаке.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в сектора Газа погибли более 8,3 тысячи человек. Среди них - 3457 детей.

Обострение ситуации началось утром 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи», а затем объявил о полной блокаде сектора Газа.