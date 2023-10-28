Израиль обстрелял лагерь беженцев в секторе Газа, есть погибшие
Как минимум 20 палестинцев погибли в результате воздушной атаки авиации Израиля на лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По информации источника, под ударом оказался густонаселенный район, одна из ракет попала в жилой дом. Также есть раненые, их точное число неизвестно. Многие из местных жителей до сих пор находятся под завалами.
Вечером в пятницу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в Газе. Он подчеркнул, что военные наносят удары по объектам террористической инфраструктуры и подземным целям.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна перешла к новой фазе боевых действий против Палестины, которая продлится до получения новых приказов.
В свою очередь, движение ХАМАС заявляло о провале наземной операции Израиля в секторе Газа.