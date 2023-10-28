Израиль обстрелял лагерь беженцев в секторе Газа, есть погибшие

По информации источника, под ударом оказался густонаселенный район, одна из ракет попала в жилой дом. Также есть раненые, их точное число неизвестно. Многие из местных жителей до сих пор находятся под завалами.

Вечером в пятницу представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в Газе. Он подчеркнул, что военные наносят удары по объектам террористической инфраструктуры и подземным целям.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна перешла к новой фазе боевых действий против Палестины, которая продлится до получения новых приказов.

В свою очередь, движение ХАМАС заявляло о провале наземной операции Израиля в секторе Газа.