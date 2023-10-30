Израиль не согласится на прекращение огня в Газе — Нетаньяху
Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Сегодня вечером в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», - сказано в сообщении.
Врачи оценили состояние освобожденной женщины как хорошее. Военная уже встретилась со своими родственниками.
Сегодня, 30 октября, ХАМАС разместил видео с тремя заложницами - Еленой Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт. На кадрах одна из пленниц обратилась к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Она заявила, что израильская сторона должна договориться с палестинским движением и освободить женщин в обмен на прекращение боевых действий.
Сами власти Израиля сочли кадры жестокой психологической пропагандой от ХАМАС. Обратившись к заложницам, Нетаньяху отметил, что «обнимает» их и сочувствует им и другим похищенным. Он заверил, что правительство государства сделает все возможное для возвращения пленников и пропавших без вести граждан.
Виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки в отношении населения Израиля. Вместо наказания преступников власти этой страны начали мстить по принципу коллективной ответственности, отметил российской лидер.
«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», - подчеркнул Путин.
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектора Газа.
Израильская сторона не хочет, чтобы боевики палестинского движения ХАМАС смогли использовать топливо против ЦАХАЛ.
«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает», - подчеркнул Конрикус.
ООН и другие международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, так как это единственный способ обеспечить больницы и водоочистные сооружения электричеством.
Спикер ЦАХАЛ Авичай Адри 21 октября объявил о полной блокаде палестинского анклава. Он сообщил, что в сектор Газа «ничего не поступает», включая электроэнергию, воду и медикаменты.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи».
«Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года <…> Они подали прошение о предоставлении убежища после приземления в аэропорту, но министерство юстиции отклонило их ходатайства, заявив, что простое уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца», - сообщило издание.
Мужчины подавали иск об аннулировании решения министерства, в феврале окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двоих из них. Но ведомство обратилось в суд более высокой инстанции, в результате россияне остались жить в терминале аэропорта. Национальная комиссия по правам человека попросила руководство аэропорта улучшить условия проживания для застрявших в воздушной гавани россиян.
Некоторые россияне ранее уезжали в Израиль. Однако стало известно, что тех, кто получил израильское гражданство, призовут в армию. Это касается как мужчин, так и женщин. Пока неизвестно, сколько россиян призвали в рамках последней мобилизации, когда ЦАХАЛ набрал 300 тысяч резервистов.
Люди, обладающие одновременно российским и израильским гражданством, захотели покинуть ближневосточную страну. Они просятся в Россию.