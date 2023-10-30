Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН

Читайте нас в:

Израильская сторона не хочет, чтобы боевики палестинского движения ХАМАС смогли использовать топливо против ЦАХАЛ.

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает», - подчеркнул Конрикус.

ООН и другие международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, так как это единственный способ обеспечить больницы и водоочистные сооружения электричеством.

Спикер ЦАХАЛ Авичай Адри 21 октября объявил о полной блокаде палестинского анклава. Он сообщил, что в сектор Газа «ничего не поступает», включая электроэнергию, воду и медикаменты.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи».