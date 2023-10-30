Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН
Военные Израиля не позволят поставлять топливо в сектор Газа, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус, чьи слова привело РИА «Новости».
Израильская сторона не хочет, чтобы боевики палестинского движения ХАМАС смогли использовать топливо против ЦАХАЛ.
«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает», - подчеркнул Конрикус.
ООН и другие международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, так как это единственный способ обеспечить больницы и водоочистные сооружения электричеством.
Спикер ЦАХАЛ Авичай Адри 21 октября объявил о полной блокаде палестинского анклава. Он сообщил, что в сектор Газа «ничего не поступает», включая электроэнергию, воду и медикаменты.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи».