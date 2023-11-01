01 ноября 2023, 16:32

Израиль не перешел в состояние войны с Йеменом — посольство

unsplash.com
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Израиль не находится в состоянии войны с Йеменом, несмотря на заявления мятежного движения «Ансар Аллах». Такое заявление сделал посол Израиля в России Александр Бен Цви, сообщил ТАСС.

По словам дипломата, государство объявило войну только лишь палестинскому движению ХАМАС. Однако с Йеменом этого не произошло, несмотря на то, что он находился в списке враждебных Израилю стран.

«Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств», - подчеркнул Бен Цви.

Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа ранее сообщил, что хуситы атаковали территорию Израиля с помощью беспилотников и крылатых ракет. По словам Сариа, эти действия стали третьей операцией в поддержку Палестины.

В Пентагоне заявили, что эсминец ВМС Соединенных Штатов SS Carney смог перехватить дроны и снаряды, выпущенные со стороны Йемена. Военные США сделали вывод, что ракеты и беспилотники летели к Израилю.

Израиль Ближний Восток
01 ноября 2023, 16:52
Йеменские повстанцы обнародовали кадры запуска ракет по Израилю
unsplash.com
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Повстанцы шиитского движения «Ансар Аллах» из Йемена обнародовали кадры запуска ракет по территории Израиля. Видео появилось на их сайте.

Ролик выпустили под названием «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Целями при запуске снарядов были «сионистские образования на оккупированных территориях Палестины», говорится в комментарии к видео.

Днем 1 ноября йеменские военные атаковали территорию Израиля , заявил представитель армии страны бригадный генерал Яхья Сари. Накануне также сообщилось, что хуситы Йемена несколько раз ударили по объектам в Израиле с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви подчеркнул, что государство не находится в состоянии войны с Йеменом , несмотря на заявления движения «Ансар Аллах». Израиль объявлял войну только ХАМАС, резюмировал дипломат.

Израиль Ближний Восток
01 ноября 2023, 16:26
Россия не планировала связываться с США перед решением по ДВЗЯИ — Кремль
Правительство США
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Президент Владимир Путин не будет контактировать с американской стороной перед решением об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в общении с США по этому вопросу нет необходимости.

Они (контакты - прим. ред.) не требуются», - ответил пресс-секретарь Путина на вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что Россия и США уравнялись в статусе по вопросу ядерного оружия. Оба государства подписали ДВЗЯИ, но отказались его ратифицировать. Представитель Кремля добавил, что Россия внимательно следит за действиями американской стороны. Он также выразил обеспокоенность в связи с недавними ядерными испытаниями в штате Невада , которые состоялись в день решения Госдумы по ДВЗЯИ.

Зарубежные СМИ прокомментировали подземные исследования на полигоне в США. Журналисты предположили, что действия американских властей могут привести к гонке вооружений между ядерными державами.

Ядерное оружие США Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
01 ноября 2023, 16:09
ЦАХАЛ атаковал противотанковыми ракетами ячейку боевиков в Ливане
Israel Defense Forces
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Армия Израиля нанесла ракетные удары по территории Ливана в ответ на удары по приграничным районам. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные получили информацию, что ячейка ливанских боевиков готовилась обстрелять район города Зарит. Кроме того, боевое крыло в Ливане ранее атаковало территорию Израиля рядом с населенным пунктом Йифта.

«Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана по израильской территории в районе Зарита», - указали в пресс-службе.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что участники «Хезболлы» регулярно атакуют Израиль , но при этом не решаются принять полноценное участие в палестино-израильском конфликте.

Он назвал ливанское движение более серьезным противником по сравнению с ХАМАС и добавил, что ЦАХАЛ столкнется с большими проблемами в случае вмешательства «Хезболлы» в военные действия. Дандыкин напомнил, что ливанская группировка смогла успешно отразить нападение Израиля в 2000 году.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 15:45
Более 8 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта
Pxhere
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Жертвами израильских атак по сектору Газа стали более 8,7 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины.

«Число жертв атак израильских сил в секторе Газа на настоящий момент составило 8796», - указали в Минздраве.

Также с начала эскалации конфликта в министерство поступило 2030 заявлений о людях, пропавших без вести под завалами. Большая часть из них - палестинцы, которых не могут найти после массированных ударов с воздуха со стороны Армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джебалия.

По данным палестинского агентства WAFA , ЦАХАЛ атаковал жилой квартал Газы. Израильская армия ударила более 10 ракетами по месту, в котором располагался лагерь беженцев. В результате атаки погибли десятки человек.

Сектор Газа оказался в полной блокаде. Власти Израиля отрезали доступ воды, продовольствия и электричества в анклав. Также в Газе перестали функционировать телевидение и интернет-коммуникации.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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