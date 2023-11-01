По словам дипломата, государство объявило войну только лишь палестинскому движению ХАМАС. Однако с Йеменом этого не произошло, несмотря на то, что он находился в списке враждебных Израилю стран.

«Но самое главное, что мы не объявляли войну никому из государств», - подчеркнул Бен Цви.

Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа ранее сообщил, что хуситы атаковали территорию Израиля с помощью беспилотников и крылатых ракет. По словам Сариа, эти действия стали третьей операцией в поддержку Палестины.

В Пентагоне заявили, что эсминец ВМС Соединенных Штатов SS Carney смог перехватить дроны и снаряды, выпущенные со стороны Йемена. Военные США сделали вывод, что ракеты и беспилотники летели к Израилю.