Израиль не определился с судьбой сектора Газа после зачистки от ХАМАС
Правительство Израиля пока не решило, что считать окончанием эскалации конфликта с палестинскими боевиками и какой статус получит сектор Газа после зачистки. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил на брифинге, что это глобальный вопрос. Об этом сообщил ТАСС.
«Это глобальная задача, как будет выглядеть ситуация в этом регионе [после завершения израильской операции в секторе Газа]», - сказал он.
Даниэль Хагари напомнил, что предыдущие случаи эскалации в секторе Газа оканчивались по-разному. По его словам, в израильском правительстве обсудили возможные сценарии подавления конфликта.
Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа с населением 2,3 миллиона человек, уничтожив командные пункты, систему слежения за авиацией и несколько высокопоставленных боевиков ХАМАС. Наземную операцию отложили из-за погоды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что она приведет к гуманитарной катастрофе.