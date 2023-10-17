Израиль не определился с судьбой сектора Газа после зачистки от ХАМАС

Читайте нас в:

«Это глобальная задача, как будет выглядеть ситуация в этом регионе [после завершения израильской операции в секторе Газа]», - сказал он.

Даниэль Хагари напомнил, что предыдущие случаи эскалации в секторе Газа оканчивались по-разному. По его словам, в израильском правительстве обсудили возможные сценарии подавления конфликта.

Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа с населением 2,3 миллиона человек, уничтожив командные пункты, систему слежения за авиацией и несколько высокопоставленных боевиков ХАМАС. Наземную операцию отложили из-за погоды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что она приведет к гуманитарной катастрофе.