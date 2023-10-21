Читайте нас в:

Комментарии прозвучали в то время, когда правительства США и нескольких европейских стран пытались убедить страну отложить наземную операцию против палестинского движения ХАМАС, чтобы освободить больше заложников.

Ранее ХАМАС объявил о передаче Красному Кресту Иегудиты Раананы и ее дочери Натали, которые были взяты в плен 7 октября. Президент США Джо Байден пообщался с женщинами по телефону, он заверил их в «полной поддержке американского правительства, когда они оправятся от этой ужасной катастрофы».

Ранее израильские истребители нанесли серию ударов по военным объектам и живой силе ХАМАС в палестинском анклаве. Среди целей были оперативные командные центры и стратегическая инфраструктура. По последним данным, в Газе погибли более четырех тысяч человек.