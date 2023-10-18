Израиль не будет препятствовать поставкам гумпомощи в сектор Газа
Израильская сторона не станет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа для гражданского населения. Такое заявление сделали в канцелярия премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху, написал ТАСС.
«В свете требования президента Байдена Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта до тех пор, пока это будут только продукты питания, вода и лекарства для гражданского населения», - заявили в ведомстве.
Любые поставки для палестинского движения ХАМАС пресекут, уточнили в канцелярии.
Ранее власти Израиля не позволяли доставить гумпомощь в сектор Газа, писал RT. Египет вел переговоры с Израилем на тему того, чтобы пропустить конвои с продуктами, товарами первой необходимости и топливом в сектор Газа через контрольно-пропускные пункты в Рафахе и Керем-Шаломе, писало Associated Press. По данным египетского источника, диалог по освобождению заложников и возвращению тел убитых не велись.
По последним данным, более 1,3 тысячи человек пропали без вести в секторе Газа после израильских атак. За 11 дней палестино-израильского конфликта погибли сотни детей , не считая жертв удара по госпиталю в Газе.
Баптистскую больницу «Аль-Ахли» в Газе атаковали 17 октября. В результате удара погибли и пострадали свыше 800 мирных жителей. ХАМАС предоставит доказательства причастности Израиля к атаке. Байден пообещал выделить сектору Газа беспрецедентный пакет помощи.