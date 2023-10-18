Израиль не будет препятствовать поставкам гумпомощи в сектор Газа

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«В свете требования президента Байдена Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи из Египта до тех пор, пока это будут только продукты питания, вода и лекарства для гражданского населения», - заявили в ведомстве.

Любые поставки для палестинского движения ХАМАС пресекут, уточнили в канцелярии.

Ранее власти Израиля не позволяли доставить гумпомощь в сектор Газа, писал RT. Египет вел переговоры с Израилем на тему того, чтобы пропустить конвои с продуктами, товарами первой необходимости и топливом в сектор Газа через контрольно-пропускные пункты в Рафахе и Керем-Шаломе, писало Associated Press. По данным египетского источника, диалог по освобождению заложников и возвращению тел убитых не велись.

По последним данным, более 1,3 тысячи человек пропали без вести в секторе Газа после израильских атак. За 11 дней палестино-израильского конфликта погибли сотни детей , не считая жертв удара по госпиталю в Газе.

Баптистскую больницу «Аль-Ахли» в Газе атаковали 17 октября. В результате удара погибли и пострадали свыше 800 мирных жителей. ХАМАС предоставит доказательства причастности Израиля к атаке. Байден пообещал выделить сектору Газа беспрецедентный пакет помощи.