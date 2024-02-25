25 февраля 2024, 15:00

Израиль назвал потери ЦАХАЛ с начала наземной операции в Газе

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Потери Израиля с начала эскалации конфликта в секторе Газа составили 579 военнослужащих. Из них 240 погибли во время наземной операции в палестинском анклаве. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Представители израильских войск также назвали имена еще двух военнослужащих, которые погибли в сражениях с группировкой ХАМАС на юге сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распространил среди членов кабмина предложение о послевоенном урегулировании в палестинском анклаве. О плане, который станет основой для дискуссий, проинформировал советник главы правительства Дмитрий Гендельман. Документ подразумевает проведение боев в регионе до завершения всех целей военной операции. Согласно предложению, ЦАХАЛ вернет заложников и ликвидирует властную инфраструктуру ХАМАС, но сохранит свою «оперативную свободу» в анклаве. Израиль также планирует создать «зону безопасности» рядом с границей сектора Газа.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
25 февраля 2024, 16:18
Шри-Ланка проведет расследование из-за отказа в продлении виз россиянам
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Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование после заявления о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам. Об этом сообщило издание Ada Derana.

«Викремесингхе распорядился расследовать уведомление, выданное российским и украинским туристам, требующее от них покинуть страну в течение 14 дней», - написали авторы материала.

Правительство Шри-Ланки официально не отменяло продления виз туристам, находившимся в стране с февраля 2022 года.

О том, что Шри-Ланка перестанет продлевать туристические визы россиянам и украинцам, сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харшу Илукпития. Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало постоянно проживающим в стране россиянам вернуться на родину.

Визы Шри-Ланка Россия
25 февраля 2024, 14:57
«Главное за неделю» в диалогах Платона
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Сократ и Хармид подвели итоги недели. Записал Платон Беседин.

Сократ: Что видели мы на этой неделе, мой друг Хармид? Как бы обозначил ты это одним единственным словом? Хармид: Непонимание - вот это слово, Сократ.

Сократ: Соглашусь, мой друг, соглашусь. Эти люди, которые зовутся современными людьми, живут в очень странное время. Они уже не в силах отличить, где правда, а где ложь.

Хармид: Все так, Сократ, но не только их в этом вина. Правда стала неотличима от лжи - любое изображение, картинку можно подделать. Так как быть уверенным в том, что видишь? Сократ: Они называют это симуляцией и миром постправды - слышал же ты такие слова, мой друг? Хармид: Конечно, слышал, мой друг. И их принимаю и понимаю. Но легче ли нам от того, что мы проговариваем это вслух? Дает ли нам это понимание того, как поступать правильно, точно? Сократ: Нет, отнюдь. Поток знания стал незнанием - и в нем мы не в силах сортировать факты, мы не можем отобрать главное, выделить его, отделить те самые зерна от плевел, а главное, мы ни в чем никогда не можем быть уверены. Как оно там на самом деле? Хармид: И люди получают из потока не знание, а эмоции, так чтобы напугать или возбудить себя. Это похоже на эмоциональную иглу - так они это называют.

Сократ: Все верно, мой друг. Люди жадны до информации, но в той и априори не может быть сути - они питаются страхами и страстями, не в силах соскочить с эмоциональной иглы. И становится важно не то, что правдиво, а лишь то, что возбуждает… Хармид: И что укладывается, вписывается в их картину мира, Сократ.

Сократ: Именно так, именно! Люди не хотят правды. Оттого они точно знают, какой населенный пункт под кем в бойне и кто сбил самолет, а кто разрушил здание. Как оно там на самом деле, нет никому дела. Поэтому в реальности, если есть реальность, никто ничего не знает.

Хармид: Это приводит к тому, мой друг, что у каждого создается не просто своя картина мира, но своя система координат. И это опасно. Потому что так разделяется народ.

Сократ: Они называют это свободой мнений, свободой самовыражения, но, на самом деле, это тюрьма, потому что никто не способен понять друг друга. И это тоже война, мой друг.

Хармид: так что делать, дабы в ней победить, Сократ? Сократ: Оберегать правду - как бы идеалистически и даже наивно это бы ни звучало. Оберегать и доносить ее до других - быть честным со своим народом. Ведь если ты не говоришь с ним, то с ним станут говорить другие. Вот тогда ты проиграл.

Хармид: Рискованный путь, Сократ.

Сократ: Рискованный, да, но единственно верный.

Хармид: Да будет так! Сократ: Так и будет!

Картины Тюрьмы Самолеты
25 февраля 2024, 14:47
«Клочок земли захватить». Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции
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Белорусская оппозиция намерена захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».

По словам главы государства, речь идет о Кобринском районе и городе Малорите.

«Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», - отметил Лукашенко.

Днем 25 февраля стало известно, что белорусский лидер собирается участвовать в выборах президента в 2025 году. Лукашенко объяснил, что чем больше Запад будет «напрягать» общество, тем быстрее он пойдет на выборы.

Президент Белоруссии рассказал и о единстве с Россией. По его словам, два государства совместными усилиями смогут противостоять любому противнику. В нынешнем мире понимают только силу, заключил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко НАТО Оппозиция
25 февраля 2024, 13:49
«Будет сложно». Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ
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В Белоруссии абсолютно спокойно реагируют на заявления армянской стороны о заморозке участия в ОДКБ, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова привело БелТА.

Лидер страны уточнил, что от Армении не поступало соответствующих официальных уведомлений. Он добавил, что организация в любом случае не рухнет в случае приостановки членства армянской стороны. Лукашенко посоветовал Армении не торопиться и не делать резких движений.

«Выйти просто, а вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать что-то», - подчеркнул президент.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 23 февраля заявил, что стороны не выполнили пункты Договора о коллективной безопасности в отношении республики. Поэтому власти заморозили участие в ОДКБ.

Секретариат организации также сообщал, что от Армении не поступало заявлений о приостановке членства. МИД России выразил надежду на то, что руководство Армении обсудит все беспокоящие его вопросы в спокойном и доверительном диалоге.

Армения Белоруссия Александр Лукашенко ОДКБ

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