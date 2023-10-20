Израиль нашел способ запретить вещание Al Jazeera в своей стране
Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила, которые позволят закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera и остановить его вещание на территории страны. Об этом сообщила радиостанция Kan.
Власти утвердили чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые угрожают безопасности государства. Министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что пока страна находится в состоянии войны, нужно запрещать такие каналы. После консультаций с юрисконсультом при поддержке сил безопасности и по поручению премьер-министра Биньямина Нетаньяху он предложил закрыть бюро Al Jazeera.
Инициативу Минсвязи поддержала национальная разведывательная служба Моссад. Она заявила, что телеканал раскрыл местонахождение израильских военных, а его журналисты занимались «деструктивной деятельностью». За закрытие Al Jazeera выступили Минобороны Израиля и генштаб ЦАХАЛ.
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