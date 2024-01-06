Израиль нанес удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане

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«Нанесены израильские авиаудары по Аль-Калиле, к югу от ливанского города Тир, <…> по территории между двумя городками Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия в южном округе Сайды», - передал корреспондент телеканала.

Ранее ливанское движение обстреляло военную базу Израиля «Мерон» 62 ракетами различных типов. Эти удары стали ответом на убийство лидера «Бригад аль-Кассам» Салеха аль-Арури и его братьев.

Во вторник, 2 января, израильский беспилотник атаковал опорный пункт «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате взрыва погибли четыре человека. Среди погибших оказался замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Члены ливанской группировки «Хезболла» назвали удар израильского беспилотника нападением на Ливан и пообещали, что оно не останется без ответа и наказания.