Израиль нанес удары по населенным пунктам на юге Ливана — СМИ
Артиллерия Армии обороны Изариля открыла интенсивный огонь по пограничным районам Ливана в ответ на атаки вооруженного крыла «Хезболла». Об этом сообщил источник ТАСС в муниципалитете города Марджаюн.
Все больше местных жителей покидают зону риска и перемещаются в Сайду, Тир и Набатию. Обстрелы между сторонами продолжаются уже вторую неделю, в результате погибли четверо мирных граждан, добавил источник.
«Снаряды падают совсем близко от жилых домов в Рашайе-эль-Фуххар и Хоуле», - рассказал собеседник агентства.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что государство подготовилось к вмешательству «Хезболлы» в палестино-израильский конфликт. Он заявил, что группировка пожалеет о своем решении.
Ранее Армия обороны Израиля атаковала более сотни объектов в секторе Газа и поразила цели в Ливане. Самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по подземным туннелям, складам боеприпасов и оперативным штабам ХАМАС.