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Все больше местных жителей покидают зону риска и перемещаются в Сайду, Тир и Набатию. Обстрелы между сторонами продолжаются уже вторую неделю, в результате погибли четверо мирных граждан, добавил источник.

«Снаряды падают совсем близко от жилых домов в Рашайе-эль-Фуххар и Хоуле», - рассказал собеседник агентства.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что государство подготовилось к вмешательству «Хезболлы» в палестино-израильский конфликт. Он заявил, что группировка пожалеет о своем решении.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала более сотни объектов в секторе Газа и поразила цели в Ливане. Самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по подземным туннелям, складам боеприпасов и оперативным штабам ХАМАС.