Израиль нанес удары по «Хезболла» в Ливане
Бойцы израильской армии начали наносить удары по военным целям организации «Хезболлах» в Ливане. ЦАХАЛ готовится к реализации серьезных наступательных планов, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
«Это война за дом. Если „Хезболла“ допустит ошибку - разрушение», - заявил подполковник Герци Халеви.
Также военные рассказали, что многие резервные батальоны были задействованы для выполнения оборонительных задач в поселениях, окружающих Газу. К расширению боевых действий начала подготовку 252-я дивизия.
«Пока процент резервистов дивизии составляет около 120%», - передала пресс-служба армии Израиля.
Ранее Минобороны Израиля предложило боевикам ХАМАС сдаться без условий. Глава ведомства Йоав Галант подчеркнул, что в противном случае представители группировки будут убиты, у них нет третьего варианта.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС нанес ракетный удар по израильским городам. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».