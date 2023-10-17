Израиль нанес удары по «Хезболла» в Ливане

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«Это война за дом. Если „Хезболла“ допустит ошибку - разрушение», - заявил подполковник Герци Халеви.

Также военные рассказали, что многие резервные батальоны были задействованы для выполнения оборонительных задач в поселениях, окружающих Газу. К расширению боевых действий начала подготовку 252-я дивизия.

«Пока процент резервистов дивизии составляет около 120%», - передала пресс-служба армии Израиля.

Ранее Минобороны Израиля предложило боевикам ХАМАС сдаться без условий. Глава ведомства Йоав Галант подчеркнул, что в противном случае представители группировки будут убиты, у них нет третьего варианта.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС нанес ракетный удар по израильским городам. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».