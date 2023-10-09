Израиль нанес удары по центрам ХАМАС в секторе Газа

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«В настоящее время силы обороны Израиля наносят широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим организации ХАМАС», - указали в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что более подробную информацию о результатах атаки предоставят позже.

Ранее газета The Times of Israel сообщала о завершении вооруженных столкновений в израильских городах. ЦАХАЛ заявил, что восстановил контроль над всеми приграничными городами с сектором Газа.

Боевики движения ХАМАС обстреляли города Израиля из сектора Газа в субботу, 7 октября. После этого они добрались до приграничных районов страны, где начали прямой бой с израильской армией.

Позже, 9 октября, в Сети появились кадры с места обстрела международного аэропорта Бен-Гурион , расположенного в Тель-Авиве.