Израиль нанес удар по Сирии в ответ на обстрел

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«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии», - указали в армии Израиля.

Как уточнили в ЦАХАЛ, из Сирии в сторону израильской территории были запущены две ракеты. Они, по данным израильской армии, упали на открытой местности.

«Кроме того, некоторое время назад был запущен перехватчик в направлении подозрительной цели, которая пересекла территорию Израиля со стороны Ливана», - отметили в ЦАХАЛ.

там добавили, что эта ситуация находится на рассмотрении.

Днем, 12 октября, Минобороны Сирии заявило, что международные аэропорты Дамаска и Алеппо прекратили работу после удара израильской авиации. Отмечалось, что удары нанесли по взлетно-посадочным полосам в этих воздушных гаванях.

В официальном заявлении МИД Сирии дипломаты указали, что эти удары стали попыткой Израиля добиться дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что после атаки на аэропорты обратились с заявлением к генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности организации