10 мая 2024, 09:55

Израиль нанес удар по Рафаху после провала мирных переговоров

Global Look Press
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Израильские военные утром 10 мая нанесли артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа на фоне завершения переговоров с палестинской стороной в Каире. Об этом сообщило AFP.

«Ранним утром в пятницу журналисты стали свидетелями ударов артиллерии по Рафаху на южной границе территории с Египтом. Очевидцы также сообщали о воздушных ударах и боевых действиях на территории города Газа», - заявили они.

Газета Politico в четверг сообщила, что Израиль и ХАМАС приостановили переговоры, в том числе из-за военных действий в Рафахе. При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что диалог о прекращении огня в палестинском анклаве продолжается, несмотря на отъезд главы ЦРУ Уильяма Бернса.

Позднее председатель высшего политического совета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат заявлял, что США пытались убедить йеменских хуситов отказаться от поддержки Газы.

Израиль Военные Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
10 мая 2024, 12:26
Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена
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Между сухогрузом и неизвестными в маленькой лодке произошла перестрелка в 195 морских милях от йеменского порта Адена. Об этом в социальной сети X сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

По предварительным данным, люди в лодке предприняли попытку совершения абордажа.

«Капитан моторного судна заявил о приближении лодки с пятью-шестью людьми на борту с лестницами и оружием. Экипаж предпринял меры самозащиты, завязалась перестрелка. После этого лодка прекратила сближение», - отметили в управлении.

Судно и экипаж не пострадали, после ЧП они отправились в следующий порт захода по графику. UKMTO посоветовало осторожно проходить этот район и сообщать о любых подозрительных вещах.

В конце апреля представители движения «Ансар Алла» в Красном море атаковали балкер Cyclades и два эсминца американских ВВС.

Великобритания Корабли Йемен
10 мая 2024, 12:18
Похожий на ад балаган. Почему ABBA никогда не победила бы на Евровидении сейчас
Global Look Press
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Легендарная ABBA в наши дни ни за что не победила бы на Евровидении. Увеличить шансы музыкантов мог только вариант разделиться и представлять группу двумя однополыми парами, заявил в колонке для Telegram-канала «360» блогер, автор Telegram-канала«Голос Мордора». По его мнению, музыкальный конкурс давно превратился в цирк уродов, но остается любим в Европе, где, впрочем, всегда тяготели к подобным зрелищам.

Ярчайшим маркером нынешнего Евровидения стали какие-то там «квир-ведьмы». От них пищит вся самая прогрессивная публика. Настоящий восторг, фурор. А ведь в этом есть что-то антихристианское. Впрочем, и в тех самых цирках уродов оно тоже всегда было, веками. Просто тогда обожатели шоу уродцев прикидывались христианами, в действительности тяготея к совершенно иным божествам. Но открыто это делать было нельзя. А вот теперь можно. Так что в какой-то мере Евровидение для Европы - не только возвращение к истокам, но и прогресс.

Попробуй ты скажи, что тебе это не нравится, и тебя сожрут с потрохами. Затравят за то, что ты гомофоб, непрогрессивный мерзавец, а может и назовут фашистом. Фашисты у них сейчас тоже другие. Вот те на Украине, которые бегают со свастиками, ЗПТ - они не фашисты, а нормальный человек, которого тошнит от шабаша «квир-ведьм», - фашист.

Но почему-то я уверен, что среди российских поп-звезд есть те, кто и сейчас мечтают об участии в этом «цирке уродов». Там они чувствовали себя абсолютно в своей тарелке, а вот эти проклятые ватники со своей СВО сломали им всю европейскую малину, выкинули из дружной семьи девиантов. И они надеются, что когда все закончится, им снова откроют врата в этот балаган, больше похожий на ад.

И я очень надеюсь, что этого не случится и Россия не вернется в этот «цирк уродов» ни под каким соусом. Потому что вместо гниения всегда надо выбирать жизнь. А на Евровидении ее нет.

Попробуй скажи, что тебе это не нравится, и тебя сожрут с потрохами. Затравят за то, что ты гомофоб, непрогрессивный мерзавец, а может, и назовут фашистом. Фашисты у них сейчас тоже другие.

Легендарная ABBA в наши дни ни за что не победила бы на Евровидении. Увеличить шансы музыкантов мог только вариант разделиться и представлять группу двумя однополыми парами, заявил в колонке для Telegram-канала «360» блогер, автор Telegram-канала «Голос Мордора». По его мнению, музыкальный конкурс давно превратился в цирк уродов, но остается любим в Европе, где, впрочем, всегда тяготели к подобным зрелищам.

Когда-то в Европе очень любили разнообразные цирки уродов, где выступали всякие физические и психические девианты. Любили веками, на протяжении всей своей истории.

Запрещены они были только в пятидесятых годах ХХ века. Но, похоже, что очень ненадолго. Не может Европа существовать без цирка уродов. А вот в какую форму это шоу облечь - вопрос совершенно неважный.

Например, в наше время таким цирком уродов стало Евровидение. Стало далеко не сразу. Процесс был постепенным, никто никуда не торопился.

В какой-то мере они уже стали классикой поп-музыки. Но правда в том, что сейчас бы эти группы на Евровидении не имели ни единого шанса. И неважно, что они поют самые что ни на есть шедевры. Просто они не уроды.

Но почему-то я уверен, что среди российских поп-звезд есть мечтающие об участии в этом «цирке уродов».

Там они чувствовали себя абсолютно в своей тарелке, а вот эти проклятые ватники со своей СВО сломали им всю европейскую малину, выкинули из дружной семьи девиантов. И они надеются, что, когда все закончится, им снова откроют врата в этот балаган, больше похожий на ад.

И я очень надеюсь, что этого не случится и Россия не вернется в этот «цирк уродов» ни под каким соусом. Потому что вместо гниения всегда надо выбирать жизнь. А на Евровидении ее нет.

Далее - его прямая речь.

Ярчайшим маркером нынешнего Евровидения стали какие-то там «квир-ведьмы». От них пищит вся самая прогрессивная публика. Настоящий восторг, фурор! А ведь в этом есть что-то антихристианское. Впрочем, и в тех самых цирках уродов оно тоже всегда было, веками. Просто тогда обожатели этих шоу прикидывались христианами, в действительности тяготея к совершенно иным божествам.

Но открыто это делать было нельзя. А вот теперь можно. Так что в какой-то мере Евровидение для Европы - не только возвращение к истокам, но и прогресс.

Евровидение
10 мая 2024, 12:14
Послание Японии по Украине увидели в действиях России
РИА «Новости»
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Возведением сети разведывательных баз на Курильских островах России направила Японии сигнал о последствиях помощи Украине. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

«Российская сторона желает показать Японии, что у направленных в поддержку Украины шагов будут последствия. Они окажутся не в интересах Токио», - объяснил профессор факультета международных отношений Темпльского университета Джеймс Браун.

Авторы статьи также добавили, что создание военных баз поможет России отслеживать действия Японии и США.

«Объекты станут ушами и глазами России, которые направлены на север Японии. Россия сможет анализировать сигналы радаров в этой стране. Соответственно, им станут известны действия США в регионе», - подчеркнули они.

Российский посол Николай Ноздрев заявлял, что страна внимательно отслеживает интенсивные маневры США и Японии у своих границ.

Япония Международные отношения Россия
10 мая 2024, 12:03
Осквернение памятника в Хельсинки обернулось уголовным делом
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советским военнослужащим в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В СК уточнили, что уголовное дело возбудят на основании информации, полученной от министерства иностранных дел. Действиям злоумышленников, совершивших акт вандализма, дадут уголовно-правовую оценку.

Об осквернении памятника советским военнослужащим в Хельсинки 9 мая сообщило российское посольство в Финляндии. Неизвестные залили его красной краской. Сотрудники дипломатической миссии и соотечественники смыли ее часть.

Весной в нескольких странах Евросоюза прокатилась волна вандализма. Злоумышленники осквернили памятники и могилы советских солдат в Латвии, Словакии, Румынии.

Финляндия Памятники СК РФ Россия

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