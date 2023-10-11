Израиль нанес удар по Исламскому университету в Газе
Израильские военнослужащие поразили Исламский университет в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«Некоторое время назад самолеты Армии обороны Израиля атаковали Исламский университет в Газе», - заявили в ведомстве.
Представители ЦАХАЛ уточнили, что этот университет был важным политическим и военным центром палестинского движения ХАМАС. Также он являлся учебным заведением, где работали над созданием оружия. Армия обороны Израиля уточнила, что атаки на сектор Газа продолжаются.
Эскалация израильско-палестинского конфликта произошла 7 октября, когда ХАМАС провел ракетную атаку по Израилю. По последним данным, погибли более 1200 израильтян. С палестинской стороны речь идет о свыше 700 жертвах. Среди пострадавших в секторе Газа 60% - это дети и женщины, заявил Минздрав Палестины.