Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии
Израильские ВВС нанесли ракетные удары по югу Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.
«Сегодня около 23:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе, наши средства ПВО отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них», - уточнили в сирийском оборонном ведомстве.
Минобороны отметило, что израильская атака нанесла материальный ущерб.
Ранее Израиль не раз обстреливал окрестности Дамаска. В середине декабря двое сирийских военных получили ранения , отражая атаку ЦАХАЛ. Системы ПВО сбили большинство выпущенных Израилем ракет.