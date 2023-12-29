Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии

Власти штата Мен в США не допустят к участию в праймериз экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз, сообщила телекомпания CNN.

«Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции», - привел телеканал фрагмент из постановления Белоуз.

Поправка запрещает избираться тем, кто участвовал в мятеже против США, занимая при этом государственный пост. Белоуз в своем постановлении учла доказательства, что штурм Капитолия в 2021 году происходил по указанию Трампа.

Демократы решили остановить Трампа на пути к праймериз судебными запретами - 16 штатов обратились в суды с требованием не допускать экс-президента к праймериз. Все заявители сослались на 14-ю поправку.