Израиль нанес ответные удары по целям в Ливане
Армия Израиля открыла ответный огонь после того, как Ливан обстрелял ракетами территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад террористы обстреляли противотанковыми ракетами кибуц Манара и район Рош ха-Никра у ливанской границы», - отметили в пресс-службе.
Представители ведомства добавили, что бойцы израильской армии нанесли удары в направлении источника обстрелов. ЦАХАЛ также уничтожает военные объекты движения «Хезболла» на территории Ливана.
Ранее армия Израиля опубликовала итоги расследования взрыва в больнице «Аль-Ахли» в палестинском анклаве. Военные пришли к выводу, что ракету запустила группировка «Исламский джихад»*.
В качестве доказательства ЦАХАЛ обнародовал расшифровку разговора , в котором якобы участвовали представители ХАМАС. Они подтвердили, что упавший снаряд не был израильским.
* Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.