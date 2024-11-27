27 ноября 2024, 00:52

Израиль нанес масштабный удар по Ливану за считанные часы до перемирия

РИА «Новости»
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Израиль провел серию авиаударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте и других районах Ливана. Об этом отчиталась пресс-служба Армии обороны Израиля в официальном Telegram-канале.

Авиаудары наносились по целям, которые ранее определила израильская разведка. Под атаку попали девять объектов - в ЦАХАЛ утверждают, что все они входили в цепочку финансовых структур «Хезболлы».

Цели поражены в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа. Речь идет о складском помещении, нескольких филиалах «Хезболлы» и пункте обмена валюты «Аль-Инсаф». Последний, как добавила израильская сторона, использовался для финансирования военной деятельности «Хезболлы».

Масштабная волна ударов по объектам «Хезболлы» произошла всего за четыре часа до перемирия, которое должно начаться в 4:00 по местному времени (5:00 МСК). О том, что Израиль готов поддержать прекращение огня с ливанской группировкой ранее сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израиль Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
26 ноября 2024, 21:56
Американский сценарист и режиссер Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет
Unsplash
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Сценарист Джим Абрахамс, известный по работе с фильмами «Аэроплан», «Полицейский отряд», «Голый пистолет» и другими, умер 26 ноября в США, сообщил The Hollywood Reporter его сын Джозеф. Режиссеру было 80 лет.

Абрахамс участвовали в создании более 20 известных фильмов, а также много работал с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. Сценарист приложил руку к «Очень страшному кино», а также создал «Горячие головы!» Последние годы жизни он посвятил благотворительности.

«Наполненный шутками и каламбурами, юмор Цукера, Абрахамса и Цукера, или ZAZ, как их стали называть, был быстрым, неистовым и просто откровенно глупым. Пародия была их специализацией. Все было созрело для насмешек - чем абсурднее, тем лучше», - отметили журналисты.

Они добавили, что Абрахам умер «естественной смертью».

США Кино Режиссер
26 ноября 2024, 21:32
Россия не вернула место в руководстве ОЗХО на ближайшие годы
РИА «Новости»
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Россию не избрали в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период с 2025 по 2027 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования по данному вопросу.

На два вакантных места претендовали три государства: Россия, Чехия и Северная Македония. По итогам голосования Россия набрала 56 голосов, уступив Северной Македонии с 86 голосами и Чехии, которая получила поддержку 128 государств. Таким образом, представители последних двух стран вошли в состав исполсовета ОЗХО от региона.

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин в своем выступлении отметил, что сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует кризис, охвативший организацию.

Он напомнил, что Россия традиционно выступала за учет интересов всех участников, консенсусные решения и сбалансированное представительство в руководящих органах.

В прошлом году Россию также не избрали в Исполнительный совет ОЗХО. На тот момент российская сторона получила поддержку 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов.

Чехия Россия
26 ноября 2024, 17:35
«Сработали оперативно». Жена пилота загоревшегося в Турции самолета — о действиях экипажа
Pxhere
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Экипаж и бортпроводники загоревшегося в Турции самолета Superjet 100 сработали оперативно. Об этом 360.ru рассказала жена одного из пилотов Наталья.

По ее словам, экипаж каждые полгода отправляют на тренажеры, где отрабатываются нештатные ситуации.

«Проводится у них и обучение по аварийно-спасательным работам. На тренажерах все это отрабатывается: и посадка на воду, и на суше, и так далее. Поэтому, в принципе, благодаря постоянной такой работе, постоянному обучению сказывается профессионализм в данной ситуации, что весь экипаж и бортпроводники сработали быстро, оперативно, и помогли пассажирам покинуть самолет», - отметила Наталья.

Она добавила, что узнала о случившемся из средств массовой информации, после чего связалась с мужем.

«Гордимся им. <…> Слава богу, что все живы, живы пассажиры, жив экипаж. Тут, естественно, первая реакция шоковая, но с благополучным исходом», - заключила Наталья.

Пресс-служба авиакомпании «Азимут» ранее сообщила, что Superjet 100 загорелся в Турции из-за грубой посадки в результате сдвига ветра. Командир решил эвакуировать находившихся на борту по надувным трапам.

Турция Пожары Самолеты Авиакомпании
26 ноября 2024, 15:42
«Место под солнцем». В Африке и Латинской Америке увидели большой инвестиционный потенциал
Телеканал «360»
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Россия в ближайшие пять лет планирует переориентироваться на рынки Африки и Латинской Америки. Об этом корреспонденту 360.ru Регине Ореховой рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.

Он заявил, что России несколько лет назад пришлось практически прекратить экономические взаимоотношения с США, Новой Зеландией, Австралией и странами Европы. Вместо этого государство стало наращивать сотрудничество с Китаем.

«Именно там существует самый большой рынок сбыта на Земле», - подчеркнул Падалко.

Также важными партнерами для России стала Индия и Турция. По словам вице-президента ТТП, за последние два года российская сторона «осмотрелась» на зарубежном рынке и поняла, что комфортной средой для инвестиций и бизнеса в ближайшие пять лет станут Африка и Латинская Америка.

«Вот эти сейчас наши более 60% капитала, бизнеса в поисках рынка сбыта стали туда проникать <…> Мы увидели, что мы там точно сумеем отвоевать себе место под солнцем. И может быть, в данном случае нам как никогда будет нужна кооперация и с Казахстаном, и с Китаем», - добавил Падалко.

Ранее президент Владимир Путин отметил рост товарооборота России и КНР. С января по август этот показатель увеличился на 4,5%.

Африка Торговля Экономика Латинская Америка Форум Россия — Казахстан

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