Израиль нанес масштабный удар по Ливану за считанные часы до перемирия

Авиаудары наносились по целям, которые ранее определила израильская разведка. Под атаку попали девять объектов - в ЦАХАЛ утверждают, что все они входили в цепочку финансовых структур «Хезболлы».

Цели поражены в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа. Речь идет о складском помещении, нескольких филиалах «Хезболлы» и пункте обмена валюты «Аль-Инсаф». Последний, как добавила израильская сторона, использовался для финансирования военной деятельности «Хезболлы».

Масштабная волна ударов по объектам «Хезболлы» произошла всего за четыре часа до перемирия, которое должно начаться в 4:00 по местному времени (5:00 МСК). О том, что Израиль готов поддержать прекращение огня с ливанской группировкой ранее сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.