Израиль нанес авиаудары по 150 подземным объектам в секторе Газа
Израильские военные в ночь на субботу нанесли воздушные удары по 150 подземным объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Истребители ЦАХАЛ прошлой ночью нанесли удары по 150 подземным объектам ХАМАС в северной части сектора Газа, включая подземные боевые помещения, террористические тоннели и прочую инфраструктуру», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Также ЦАХАЛ заявил, что в результате атак военным удалось ликвидировать несколько высокопоставленных членов ХАМАС.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию , призывающую Израиль прекратить огонь и инициировать мирные переговоры. Однако израильские власти отвергли ее , а глава МИД Эли Коэн подчеркивал, что страна твердо решила разобраться с ХАМАС.
Несколько зарубежных СМИ сообщали, что в ночь на субботу израильские военные вошли в Газу.