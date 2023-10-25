Израиль наказал ООН отказом в выдаче виз

«Из-за его высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН», - сказал он.

Антониу Гутерриш на заседании Совбеза осудил нападение ХАМАС 7 октября, но заявил, что оно произошло не на пустом месте. Он обвинил Израиль в 56-летней оккупации палестинских земель , уничтожении экономики и сносе домов. Генсек заявил, что действия боевиков не должны становиться поводом для наказания всего народа.

В своем микроблоге в X (бывшем Twitter) Гилад Эрдан призвал Антониу Гутерриша уйти в отставку. Он назвал его речь шокирующей и предупредил, что Израиль пересмотрит отношения с ООН.