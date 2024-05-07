Израиль начал точечную операцию на востоке Рафаха

«Сухопутные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных ЦАХАЛ и ISA», - отметили в ведомстве.

Перед военными поставили цель уничтожить террористов ХАМАС и демонтировать террористическую инфраструктуру в определенных районах восточного Рафаха. Представитель армии Израиля заявил, что мирных жителей перед КТО призвали временно эвакуироваться в Аль-Маваси, где обустроили полевые госпитали, палатки, завезли воду, продовольствие и медикаменты.

Израильская разведка выяснила, что контрольно-пропускной пункт Рафах использовали в террористических целях. Пресс-служба армии заявила, что из этого района 5 мая открыли минометный огонь в сторону другого КПП, Керем-Шалом, и убили четырех солдат ЦАХАЛ.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов на временное прекращение огня при условии освобождения всех плененных в октябре людей. Он предупредил, что операцию против ХАМАС в секторе Газа в любом случае продолжат.