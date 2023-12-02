Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля провела рейды в палестинских городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса», - передали журналисты.
С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Израиль также не прекращал атаки на юг Газы в течение последних 24 часов, они усилились ночью. На прибрежной линии города удары разрушили ряд жилых домов.
Ранее бригады «Аль-Кассам» выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на убийство жителей Газы. Затем группировка «Исламский джихад»* ударила по Иерусалиму. Боевые действия возобновили после почти недели перемирия, при этом обе стороны обвиняют в них друг друга.
* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.