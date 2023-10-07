Израиль начал полномасштабную войну с ХАМАС — Нетаньяху
Израиль изменил формат операции против членов ХАМАС на разворачивание полномасштабной войны. Об этом заявил премьер-министр стрвны Биньямин Нетаньяху, сообщило издание Al Arabiya.
По его словам, сектор Газа заплатит высокую цену за обстрелы территории страны.
«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны», - передает слова Нетаньяху издание Times of Israel.
Премьер добавил, что Израиль обязательно победит в этом противостоянии.
Ранее военные ХАМАС из сектора Газа начали ракетный обстрел городов на юге соседнего государства. От снарядов погибли пять человек , более 100 получили ранения. Утром из палестинского анклава в сторону Израиля выпустили более 2200 ракет.
В распоряжении «360» оказались кадры с последствиями обстрелов в Ашкелоне. По словам местных жителей, в городе постоянно работали сирены. Горожане сообщили, что боятся прятаться в специальных укрытиях, так как именно по ним в первую очередь наносятся удары.