Израиль начал ожесточенные бои в секторе Газа

«Глобальная катастрофа». Израилю и ХАМАС предрекли тяжелые бои с большими потерями

Израиль объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Операция будет сложной и кровопролитной для обеих сторон, предположил в беседе с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Перспективы [оценивают] по-разному: кто говорит, что [эскалация продлится] месяц, кто - два, кто-то говорит - до девяти месяцев, потому что сейчас ЦАХАЛ закрепился на небольших участках в секторе Газа и не более того, а ХАМАС оказывает сопротивление, ракеты запускает», - отметил собеседник «360».

Он добавил, что во время ударов по жилым домам гибнут мирные люди. При этом Дандыкин констатировал, что эффективнее всего организовывать оборону не в домах, а на руинах: «там можно и укрыться получше, и стрелять удобнее».

«Я думаю, ХАМАС накопил большие запасы в этих многочисленных тоннелях, поэтому это будет тяжелая операция с большими потерями со стороны израильской армии и со стороны ХАМАС тоже. И будут дальше гибнуть мирные люди, потому что никто их не принимает. Египет не берет - и куда деваться, куда идти? Мы наблюдаем глобальную катастрофу», - посетовал военный эксперт.

Сначала Израиль, а уже потом Украина Он отметил, что на этом фоне продолжается американская поддержка Израиля: палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов.

«Причем проголосовали пакетом именно по Израилю - Байден хотел включить Украину и Тайвань, но пока только деньги по Израилю выдвинули, которые пойдут, я так понимаю, на военную помощь - снаряды и все остальное. Украину будут обсуждать потом - говорят, в конце ноября», - прокомментировал он.

Эксперт напомнил, что продолжаются столкновения с ливанской организацией «Хезболла» на в севере («и она бьет, и по ней»), однако пока полноценного участия в конфликте со стороны Ливана нет.

«Если это произойдет, это будет неприятно для ЦАХАЛ, потому как все-таки „Хезболла“ сумела отразить нападение Израиля в 2000 году в Израиле. Там гораздо более серьезная военная структура, нежели тот же ХАМАС», - заметил Дандыкин.

Ранее стало известно, что из сектора Газа хотят эвакуироваться более 900 россиян. Дипломаты продолжают принимать заявки и составлять списки.