Израиль начал ожесточенные бои в секторе Газа
Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«В последние часы объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками ведут ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа. Силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа», - передали в израильской армии.
До этого войска Израиля ликвидировали десятки террористов, противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты, захватили большое количество вооружения, в том числе взрывчатку.
Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признал, что министерство разведки страны предлагало переместить 2,3 миллиона жителей Газы на египетскую территорию. При этом Египет и Иордания отказались принимать беженцев.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило по израильским регионам тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».