Израиль начал обсуждать с Кипром открытие нового гуманитарного коридора

«Правительство обсуждает „серьезные меры“ с Кипром по доставке помощи морским путем», - процитировала его газета Financial Times.

Уже сегодня представители Кипра приедут в Израиль для проработки вопроса о доставке гумпомощи в палестинский анклав.

Идею об открытии морского коридора предложили власти Палестины. По словам премьер-министра Мухаммеда Штайе, новый маршрут разгрузит КПП «Рафах» на границе с Египтом, через который эвакуируют людей из сектора Газа.

Ранее Израиль разрешил передавать палестинскому анклаву топливо в качестве гуманитарной помощи. Горючее начали отправлять через КПП «Рафах», но его количество не превышает 10% от объема, в котором нуждаются жители сектора Газа. Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Томас Уайт заявил, что больницы столкнулись с острой нехваткой топлива.