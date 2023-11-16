Израиль начал обсуждать с Кипром открытие нового гуманитарного коридора
Израиль запустил процесс переговоров с Кипром об открытии нового гуманитарного коридора. Предполагается, что через него можно будет отправлять гумпомощь в сектор Газа морским путем. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«Правительство обсуждает „серьезные меры“ с Кипром по доставке помощи морским путем», - процитировала его газета Financial Times.
Уже сегодня представители Кипра приедут в Израиль для проработки вопроса о доставке гумпомощи в палестинский анклав.
Идею об открытии морского коридора предложили власти Палестины. По словам премьер-министра Мухаммеда Штайе, новый маршрут разгрузит КПП «Рафах» на границе с Египтом, через который эвакуируют людей из сектора Газа.
Ранее Израиль разрешил передавать палестинскому анклаву топливо в качестве гуманитарной помощи. Горючее начали отправлять через КПП «Рафах», но его количество не превышает 10% от объема, в котором нуждаются жители сектора Газа. Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Томас Уайт заявил, что больницы столкнулись с острой нехваткой топлива.