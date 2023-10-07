Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа

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«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», - указала пресс-служба.

Кроме того, военные перекрыли дороги вокруг палестинского анклава.

Израиль оказался в затруднительном положении из-за массированных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа и проникновения боевиков на территорию страны. Об этом заявил президент государства Ицхак Герцог на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он выразил поддержку военнослужащим и всем жителям страны, которые пострадали из-за атак со стороны палестинского анклава. Герцог призвал граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям командования тыла израильской армии.

Ранее жительница Ашкелона рассказала о ситуации в Израиле. По ее словам, в регионе прозвучали звуки сирен, произошла серия взрывов. На глазах местных жителей террористы расстреляли военных. В стране зафиксировали сильные перебои связи и интернета.