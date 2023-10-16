Израиль начал локальную подачу воды в сектор Газа

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«Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду», - подчеркнул он.

По его словам, власти Израиля с самого начала эскалации конфликта приостановили подачу воды и электричества в сектор Газа. Там до сих пор закрыты пункты, уточнил дипломат.

Израил выдал ордер на то, чтобы около миллиона жителей северной части Газы покинули свои дома и переехали в южную сторону - на границу с Египтом. Нофаль назвал такую ситуацию «сложным положением».

Израиль организовал блокаду Газы. Жителям анклава перекрыли доступ к воде, электричеству, поставкам продуктов и лекарств. Как сообщил директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари, если ситуация не изменится, до наступления гуманитарной катастрофы в Газе остались сутки.

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что страна готова оказать гуманитарную помощь в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.