Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа
Армия обороны Израиля сообщила о начале контртеррористической операции в секторе Газа, которая получила название «Железные мечи». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
«Официальный представитель Армии обороны Израиля допустил к публикации название операции: „Железные мечи“, - процитировало ее агентство.
В израильском Минобороны заявили, что движение ХАМАС объявило стране войну, однако она выйдет победителем.
Ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа начались сегодня ранним утром. По информации издания Times of Israel, погибли по крайней мере пять человек, пострадали еще свыше 100. Военное крыло движения ХАМАС объявило о начале операции против Израиля. По его данным, по стране выпустили более пяти тысяч ракет. В центре и на юге Израиля закрылись аэропорты.
Армия Израиля немедленно перешла в состояние боевой готовности , а затем стала предпринимать ответные удары по территории сектора Газа.