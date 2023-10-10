Израиль мог лишиться в боях с ХАМАС 6 танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров

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«По неподтвержденным ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть „Меркав“ и 17 бронетранспортеров. ХАМАС утверждает, что по крайней мере один из захваченных ими танков был выведен из строя дроном», - сообщил он.

Для ударов по бронетехнике боевики использовали большой ударный беспилотник-гексакоптер. ХАМАС задействовал также 35 дронов-камикадзе Аль-Завари. Дэвид Хэмблинг объяснил, что эти портативные разведывательные беспилотники с неподвижным крылом переделали в ударные.

Боевики вооружились небольшими дешевыми ракетами «Кассам». Их собрали в кустарных условиях из промышленных труб, коммерческой взрывчатки и самодельного ракетного топлива. Дэвид Хэмблинг назвал эти ракеты малоэффективными, приземляющимися случайным образом. Их задача заключалась в том, чтобы открыть «беспокоящий огонь» для отвлечения внимания. По его словам, ХАМАС выпустило больше ракет, чем могла перехватить система ПВО «Железный купол» - до 5000 штук за 20 минут.

Еще одним средством поражения стали дроны-мультикоптеры. С их помощью боевики сбрасывали взрывчатку на израильские вышки безопасности, пограничные посты и башни связи. ЦАХАЛ потерял датчики, которые позволили боевикам прорваться через границу и перейти к следующему этапу операции.

Израиль нанес ответные удары по сектору Газа , где на начало 2023 года проживали около 2,3 миллиона человек. Американские стратеги предположили, что наземное вторжение начнут 10–11 октября.