Израиль мог лишиться в боях с ХАМАС 6 танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров
Боевики ХАМАС при нападении на Израиль использовали дроны, с помощью которых уничтожали технику и военных ЦАХАЛ. Израильская армия за несколько дней могла потерять шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг.
«По неподтвержденным ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть „Меркав“ и 17 бронетранспортеров. ХАМАС утверждает, что по крайней мере один из захваченных ими танков был выведен из строя дроном», - сообщил он.
Для ударов по бронетехнике боевики использовали большой ударный беспилотник-гексакоптер. ХАМАС задействовал также 35 дронов-камикадзе Аль-Завари. Дэвид Хэмблинг объяснил, что эти портативные разведывательные беспилотники с неподвижным крылом переделали в ударные.
Боевики вооружились небольшими дешевыми ракетами «Кассам». Их собрали в кустарных условиях из промышленных труб, коммерческой взрывчатки и самодельного ракетного топлива. Дэвид Хэмблинг назвал эти ракеты малоэффективными, приземляющимися случайным образом. Их задача заключалась в том, чтобы открыть «беспокоящий огонь» для отвлечения внимания. По его словам, ХАМАС выпустило больше ракет, чем могла перехватить система ПВО «Железный купол» - до 5000 штук за 20 минут.
Еще одним средством поражения стали дроны-мультикоптеры. С их помощью боевики сбрасывали взрывчатку на израильские вышки безопасности, пограничные посты и башни связи. ЦАХАЛ потерял датчики, которые позволили боевикам прорваться через границу и перейти к следующему этапу операции.
Израиль нанес ответные удары по сектору Газа , где на начало 2023 года проживали около 2,3 миллиона человек. Американские стратеги предположили, что наземное вторжение начнут 10–11 октября.