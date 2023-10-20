Израиль ликвидировал всех проникших на территорию страны боевиков ХАМАС

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«Да, больше они не действуют на территории Израиля», - сообщил он, отвечая на вопрос о военных палестинского движения.

После нападения боевиков ХАМАС и ракетных обстрелов со стороны сектора Газа Израиль начал проводить контртеррористическую операцию «Железные мечи». Кроме того, ЦАХАЛ стал наносить по палестинскому анклаву удары, ликвидируя военную инфраструктуру и командование ХАМАС.

Из-за обстрелов пострадали не только боевики, но и мирные жители. По данным СМИ, в секторе Газа погибли более четырех тысяч палестинцев. От действий ЦАХАЛ в анклаве пострадали около 14 тысяч человек.

Для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников Израиль проведет наземную операцию. Израильский посол в России заявил, что руководство страны уже приняло это решение, но назвать точную дату дипломат не смог.