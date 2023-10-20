Израиль ликвидировал в лагере беженцев «Нур-Шамс» 12 боевиков

Читайте нас в:

«По данным армии, за последние дни на Западном Берегу произошло несколько столкновений между силами ЦАХАЛ и палестинцами, а также несколько попыток террористических атак», отметили в издании.

Всего с 7 октября Израиль задержал на Западном берегу Иордана около 600 разыскиваемых людей, большинство которых имеет отношение к палестинскому движению ХАМАС. Израильские военные также изъяли более 50 единиц оружия.

Ранее ЦАХАЛ с помощью авиации атаковал лагерь палестинских беженцев «Нур-Шамс». Военный самолет нанес удар по скоплению боевиков, представлявших угрозу Израилю. Армия начала уничтожать в лагере военные объекты, в том числе склады оружия. ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал несколько взрывных устройств, которые хотели использовать боевики ХАМАС.