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«Трое высокопоставленных представителей Израиля на условиях анонимности заявили, что роль и влияние США в войне против (палестинского движения - прим. ред.) ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом», - сказано в публикации.

В материале подчеркнули, что намеченная операция может начаться позже или ее продолжительность увеличат. Также источник указал на корректировки для «ограничения» вероятных жертв среди мирного населения анклава.

«США стали значительно более обеспокоены тем, что израильское вторжение может потянуть за собой присоединение поддерживаемого Ираном (ливанского движения - прим. ред.) „Хезболла“», - заявили собеседники агентства.

Такое развитие событий откроет второй фронт в противостоянии и вызовет эскалацию конфликта, что еще больше втянет в него американскую сторону.

Ранее израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что его страна пойдет до конца в вопросе уничтожения радикальной палестинской организации ХАМАС. По словам дипломата, это действительно приведет к печальным последствиям, но европейским странам следует поддержать государство в его намерениях.